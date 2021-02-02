НАБУ поймало судью Вовка в лифте

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Павла Вовка, главу Окружного административного суда Киева, удалось «поймать» детективам Национального антикоррупционного бюро и зачитать главе ОАСК текст ходатайства об отстранении от должности.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила на странице в Фейсбук.

1 февраля служитель Фемиды в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от административной должности председателя суда, а вечером того же дня снова не прибыл по повестке в НАБУ, — добавили в Бюро.

Также в НАБУ отметили, что несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, детективы зачитали ему содержание вызова в Высший антикоррупционный суд.

Как детективы НАБУ зачитывали текст документа во время «прогулки» с судьей длиной в несколько километров, смотрите на видео:

Напомним, Вовка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием. НАБУ отмечает, что глава суда продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей.

3 февраля в 11.00 в Антикоррупционном суде должно состояться заседание по избранию Вовку меры пресечения в виде залога.