Во время пожара в «Эпицентре» на Николаевщине, фото: Сергей Шайхет

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Ракурс

Пожар в торговом центре «Эпицентр», которая произошла сегодня, 2 февраля, в городе Первомайск Николаевской области, вызвал 37-летний мужчина, который пришел в заведение с ножом и топором и начал разливать на ковер воспламеняющиеся жидкости. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил начальник полиции области Сергей Шайхет.

По его словам, злоумышленника пытался остановить один из охранников заведения, однако получил удар топором. Поджегши помещение, злоумышленник бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из охранников ТЦ получил удар топором (не смертеленый), — отметил Шайхет.

Он добавил, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Действия поджигателя квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Предварительно удалось эвакуировать всех посетителей и работников ТЦ, — добавил глава полиции Николаевщины.

Мэр Первомайска Олег Демченко в комментарии изданию «Новости-N» рассказал о мотивах поджигателя.

Демченко отмечает, что у задержанного были зафиксированы визуальные признаки сильного алкогольного опьянения — запах спиртного, запутанная бессодержательная речь и т. п.

Со слов поджигателя можно сделать вывод, что на такие действия его мотивировали личные неприязненные отношения с директором торгового центра.

Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить, — отметил Демченко.

Демченко отметил, что задержанный рассказал в полиции, что специально приехал в город, чтобы поджечь «Эпицентр». Откуда именно он прибыл, мужчина не сообщил, однако 90% контактов, обнаруженных в его мобильном телефоне, из Запорожской области.