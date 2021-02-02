Пожар в «Эпицентре». Фото: ГСЧС

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Пожар в торговом центре «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области возник из-за поджога.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, который 2 февраля поджег здание. Сегодня в «Эпицентр» пришел мужчина с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать горючие жидкости. Когда один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Охрана магазина задержала злоумышленника во дворах. Во время задержания он ранил еще одного топором. Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители, которые надели наручники на злоумышленника. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что по состоянию на 14.20 пожар локализовали. Сообщалось, что огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 73 человека и 19 единиц техники.

Напомним, в торговом центре «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области 2 февраля вспыхнул пожар. Загорелось здание, расположенное на улице Федора Достоевского, а площадь пожара составила 800 кв. м.