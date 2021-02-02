Межрегиональную группу фальшивомонетчиков разоблачили в Одессе и Хмельницком, фото: Нацполиция

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В Одессе и Хмельницком правоохранители задержали членов межрегиональной группы фальшивомонетчиков.

Вчера, 1 февраля, были проведены одновременно 18 обысков в Хмельницкой и Одесской областях. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В результате были изъяты:

сотни тысяч фальшивых гривен и купюр иностранных валют;

специальные клише;

оборудование для изготовления фальшивых денег;

оружие;

наркотики.

Отмечается, что злоумышленники занимались подделкой преимущественно купюр номиналом 500 грн.

Организатором группы был 38-летний житель Хмельницкого района, отбывал наказание за умышленное убийство и имеет статус «смотрящего» в уголовном мире, а также 32-летний одессит, который ранее также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

Они подобрали ряд исполнителей в Хмельницком, Одессе и Одесской области, в основном ранее судимых. Между исполнителями были четко распределены роли:

одни осуществляли изготовление фальшивых купюр

другие — передачу купюр

третьи — сбыт.

Части фигурантов уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса.

Одному из них также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов) Уголовного кодекса.

За совершение этих правонарушений им может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Злоумышленники взяты под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. грн.

Следствие продолжается.

Напомним, Европейский центральный банк недавно рассказал, какие купюры валюты евро подделывают чаще всего.