Міжрегіональну групу фальшивомонетників викрили в Одесі та Хмельницькому, фото: Нацполіція

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В Одесі та Хмельницькому правоохоронці затримали членів міжрегіональної групи фальшивомонетників.

Вчора, 1 лютого, були проведені одночасно 18 обшуків у Хмельницькій та Одеській областях. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

В результаті було вилучено:

сотні тисяч фальшивих гривень та купюр іноземних валют;

спеціальні кліше;

обладнання для виготовлення фальшивих грошей;

зброю;

наркотики.

Зазначається, що зловмисники займалися підробленням переважно купюр номіналом 500 грн.

Організатором групи був 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство і має статус «смотрящого» у кримінальному світі, а також 32-річний одесит, який раніше також притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Вони підібрали низку виконавців у Хмельницькому, Одесі та Одеській області, здебільшого раніше судимих. Між виконавцями були чітко розподілені ролі:

одні здійснювали виготовлення фальшивих купюр;

інші — передачу купюр;

треті — збут.

Частині фігурантів вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей) Кримінального кодексу.

Одному з них також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів) Кримінального кодексу.

За вчинення цих правопорушень їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисників взято під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тис. грн.

Слідство триває.

Нагадаємо, Європейський центральний банк нещодавно розповів, які купюри валюти євро підробляють найчастіше.