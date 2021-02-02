Пожежа в «Епіцентрі». Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n149847-epicentr-na-mykolayivschyni-pidpalyv-ozbroienyy-cholovik-podrobyci-foto-video.html

Ракурс

Пожежа в торговельному центрі «Епіцентр» в місті Первомайськ Миколаївської області виникла через підпал.

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який 2 лютого підпалив будівлю. Сьогодні до «Епіцентру» прийшов чоловік із ножем та сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати займисті рідини. Коли один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення та кинувся тікати. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Охорона магазину затримала зловмисника у дворах. Під час затримання він поранив ще одного сокирою. Згодом на місце події прибули правоохоронці, які одягнули кайданки на зловмисника. У поліції зазначили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що станом на 14.20 пожежу локалізували. Повідомлялося, що вогонь поширився на 4 тис. кв. м. До гасіння залучили 73 людини та 19 одиниць техніки.

Нагадаємо, у торговельному центрі «Епіцентр» в місті Первомайськ Миколаївської області 2 лютого спалахнула пожежа. Загорілася будівля, розташована на вулиці Федора Достоєвського, а площа пожежі склала 800 кв. м.