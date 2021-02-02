США усиливают свое участие в решении конфликта в Украине — Берлин

https://racurs.ua/n149861-ssha-usilivaut-svoe-uchastie-v-reshenii-konflikta-v-ukraine-berlin.html

Ракурс

США хотят усилить свое участие в решении конфликта в Украине, а администрация президента Джо Байдена демонстрирует, что Вашингтон намерен более активно привлекаться к усилиям по урегулированию конфликта на Донбассе, чем при президентстве Дональда Трампа.

Такое мнение высказал 2 февраля глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас во время онлайн-конференции «Европа-2021», которую организовали издание Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и WirtschaftsWoche, передают УНН.

По словам главного дипломата Германии, у администрации Трампа «не было особого интереса к урегулированию конфликта» в Украине.

Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом (РФ — ред.) Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже указывает на то…, что США там будут действовать активнее, чем раньше… Больший американский вклад поможет нам и французам, как посредникам в конфликте, постепенно реализовать уже согласованные вещи, — убежден Маас.



Маас заявил, что Берлин обсудит с Вашингтоном роль Москвы, в частности, в Сирии и Ливии, и ситуацию вокруг Навального. В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул готовность «искать решение с помощью диалога».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у России и США серьезные разногласия в позициях по украинскому вопросу, но «стороны готовы к диалогу».