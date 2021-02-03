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Ракурс
“Слуги” блокували трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ — нардеп

«Слуги» блокували трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ — нардеп (ФОТО)

3 лют 2021, 10:24
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Перед початком пленарного засідання Верховної Ради 3 лютого представники президентської фракції «Слуга народу» заблокували парламентську трибуну.

Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ, — пояснив те, що відбувається в Телеграм нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

Депутат також оприлюднив фото блокування.


Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.

Джерело: Ракурс


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