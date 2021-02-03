“Слуги” блокували трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ — нардеп

https://racurs.ua/ua/n149876-slugy-blokuvaly-trybunu-schob-yiyi-ne-zablokuvalo-opzj-nardep-foto.html

Ракурс

Перед початком пленарного засідання Верховної Ради 3 лютого представники президентської фракції «Слуга народу» заблокували парламентську трибуну.

Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ, — пояснив те, що відбувається в Телеграм нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

Депутат також оприлюднив фото блокування.

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.