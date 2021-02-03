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“Слуги” блокировали трибуну, чтобы ее не заблокировало ОПЗЖ — нардеп — Верховная Рада

«Слуги» блокировали трибуну, чтобы ее не заблокировало ОПЗЖ — нардеп (ФОТО)

3 фев 2021, 10:24
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Перед началом пленарного заседания Верховной Рады 3 февраля представители президентской фракции «Слуга народа» заблокировали парламентскую трибуну.

Слуги блокируют трибуну, чтобы ее не заблокировало ОПЗЖ, — объяснил происходящее в Телеграм нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Депутат также обнародовал фото блокирования.


Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.

Источник: Ракурс


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