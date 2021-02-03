Пропагандистів закрили і наступ на свободу слова — реакція на блокування каналів Медведчука

https://racurs.ua/ua/n149874-propagandystiv-zakryly-i-nastup-na-svobodu-slova-reakciya-na-blokuvannya-kanaliv-medvedchuka.html

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Санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака, які 2 лютого увів президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони, збурили суспільство та політиків.

Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK та NewsOne і їх трансляцію було припинено через 30 хвилин після публікації указу президента.

Члени РНБО підтримали санкції проти соратника й каналів Віктора Медведчука у письмовій формі без обговорення, Зеленський свою позицію їм не висловлював, повідомила «Українська правда».

Підставою для санкцій проти Козака нібито стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що не підтримав санкції проти каналів Віктора Медведчука.

Я утримався. Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І стосовно каналів — санкції це погано. Попри те, чиї вони, — сказав Разумков «Бабелю».

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» вчасним та логічним. У своєму Телеграм-каналі він заявив, що рішення РНБО «давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти».

Цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля, але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції, — написав Ткаченко.

Він впевнений, що у Москві вже готують методички про «наступ на свободу слова в Україні» та «знищення вільної преси». Ткаченко вважає, що «ці телеканали — не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля».

У Центрі протидії корупції підтримали рішення РНБО і Зеленського щодо санкції для медіа-холодингу Медведчука.

Правильне і сильне рішення, яке спрощує завдання добитися посилення аналогічних Західних санкцій. Підсанкціний Медведчук уникав їх руйнівних наслідків якраз завдяки роботі через проксі Козака і дружини, на яку записав 98 компаній. Тепер треба так само обрубувати вплив Росії на державні інституції — судову систему в першу чергу (ВРП і ОАСК, наприклад), — йдеться у заяві ЦПК.

Блогер Сергій Стерненко не виключає, що рішення про санкції могло бути «банальним політичним торгом.

ОАСК ще може знести ці санкції, якщо не знести сам ОАСК, — нагадав Стерненко.

Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко розкритикував санкції проти Козака.

Він назвав їх «наступом на свободу слова». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках закону! Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію — це наступ на свободу слова, — заявив Томіленко.

НСЖУ повідомить про «надзвичайну ситуацію» Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів й Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

Самі ж телеканали 112, NewsOne та ZIK виступили із спільною заявою й закликали Зеленського «займатись справою».

В Офісі президента сказали, що санкції — «це не про свободу слова, а про протидію фейкам». Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що санкції — закономірна відповідь на «щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на державу з боку тих, хто грає в чужі інтереси і в чужу гру».

Юрист Андрій Портнов, який часто виступав на закритих владою каналах, у ніч на 3 лютого повідомив, що «зв'язався з юристами телеканалів і надасть консультаційну підтримку».

Буде громадянський розкол між тими, хто підтримав це рішення і тими, хто підтримує канали. Це закінчиться поразкою влади, — заявив Портнов в ефірі каналу «112 Україна».

У чаті «слуг народу» основна маса підтримала закриття телеканалів ZIK, NewsOne і 112. Там вважають, що «на черзі Анатолій Шарій».

Підтримали рішення РНБО, зокрема, нардепи Тищенко, Мезенцева, Безугла.

Співбесідник каналу журналіста Павловського заявив, що «слуги народу» нібито хочуть уранці першими блокувати трибуну, щоб вона була під їх контролем.