Во время акций протеста в Москве, фото: NewsRu

https://racurs.ua/n149877-rekord-proizvola-rossiyskoy-vlasti-posle-suda-po-navalnomu-v-moskve-proshli-massovye-zaderjaniya.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, отреагировал на принятие московским судом резонансного решения о тюремном заключении российского оппозиционера Алексея Навального в Москве.

По мнению Кулебы, отравление Навального и дальнейшее судебный приговор в отношении него является «рекордом» произвола российских властей. Об этом министр заявил в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Твиттер.

Отравление, затем заключение Навального — это новый «рекорд» произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ, — подчеркнул Кулеба.

По мнению министра, такие действия российских властей свидетельствуют о их нежелании уважать права человека и свободы.

Значит Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества, — подчеркнул Кулеба.

В России поздно вечером 2 февраля, после новости об осуждении Навального к тюремному заключению, тысячи сторонников оппозиционера вышли на акции протеста, которые начали жестоко подавлять силовики.

Так, по данным портала «ОВД-Инфо», по состоянию на утро 3 февраля были задержаны более 1,4 тыс. митингующих в 10 городах, из них не менее 1 тыс. 145 — в Москве.

В сети уже появились многочисленные видео избиением силовиками активистов и журналистов, которые напоминают аналогичные инциденты во время массовых протестов в Беларуси.

В Дмитровском переулке люди подняли руки вверх, а их начали избивать pic.twitter.com/gUjnT4Z5WC — Pekвием по стране (@RuFailedState) February 2, 2021

Напомним, Навального 2 февраля приговорили к 2,5 годам заключения в колонии.