Порошенко объяснил, почему раньше не закрыл каналы Медведчука

https://racurs.ua/n149880-poroshenko-obyasnil-pochemu-ranshe-ne-zakryl-kanaly-medvedchuka.html

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Санкции к нардепу Тарасу Козаку и закрытие его каналов, близких к Виктору Мендведчуку, прокомментировал пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

Он одобрительно воспринял это решение СНБО и президента, но напомнил, что в свое время также принимал решение о запрете в Украине российских телеканалов и соцсетей, поскольку оно было «направлено на защиту Украины».

Меня за это нещадно критиковали, но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность того шага, — написал глава «Евросолидарности» в своих соцсетях.

Порошенко напомнил, что его команда в октябре 2018 года приняла постановление об ограничительных мерах по поводу пророссийских украинских телеканалов, но постановление не реализовали, потому что оно «наложилось на начало избирательной кампании».

Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его, — пояснил Порошенко.

Он сообщил, что право прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.

Порошенко удивляется, почему Зеленский ждал целых два года и заявлял, что у него нет прав и полномочий закрывать любой канал. Экс-президент напомнил своему наследнику о канале «Наш», где, по его словам, «российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов».

Порошенко назвал запрет «прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах».

Он также вспомнил, как советник Офиса президента Украины Алексей Арестович защищал эти телеканалы.

Я цитирую: «Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность», — написал Порошенко.

Порошенко также предостерег власть от давления на украинские патриотические телеканалы.