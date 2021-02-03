Джо Байден. Фото: УП

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Джо Байден, президент США подписал три указа, которые отменяют распоряжения предыдущего американского лидера Дональда Трампа о введении жестких рестрикций в иммиграционной политике США.

Таким образом Байден выражает свою поддержку мигрантам. Церемония подписания документов транслировалась в прямом эфире из Белого дома.

Сообщается, что Байден подписал несколько указов по укреплению иммиграционной системы США, опираясь на исполнительные распоряжения, которые он принял в первый день, чтобы защитить «мечтателей» (англ. — DREAMers, от DREAM Act — Закон о развитии, помощь и образование несовершеннолетних иностранцев). Также он отменил запрет на въезд мусульман.

Байден отметил, что не вводит новшества, а просто отменяет последствия «плохой политики», которую вел Трамп, и отменил контрпродуктивные для безопасности США, указы, в частности, в сфере иммиграции.

Таким образом, американский лидер первым указом восстановил исполнительное распоряжение о воссоединении семей, чтобы у мигрантов, которые незаконно прибыли в США, не отнимали детей. С этой целью возобновляется работа межведомственной рабочей группы по вопросам воссоединения семей.

Второй указ, утвержденный Байденом, касается создания региональной структуры для устранения первопричин миграции. Третий документ должен восстановить доверие в систему легальной иммиграции в США, а также укрепить усилия по интеграции новых американцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что США хотят усилить свое участие в решении конфликта в Украине, а администрация президента Джо Байдена демонстрирует, что Вашингтон активнее участвует в урегулировании конфликта на Донбассе, чем во время президентства Дональда Трампа.