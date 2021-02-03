Джо Байден. Фото: УП

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Джо Байден, президент США, підписав три укази, які скасовують розпорядження попереднього американського лідера Дональда Трампа щодо введення жорстких рестрикцій в імміграційній політиці США.

Таким чином Байден висловлює свою підтримку мігрантам. Церемонія підписання документів транслювалася в прямому ефірі з Білого дому.

Повідомляється, що Байден підписав кілька указів щодо зміцнення імміграційної системи США, спираючись на виконавчі розпорядження, які він вжив у перший день, щоби захистити «мрійників» (англ. — DREAMers, від DREAM Act — Закон про розвиток, допомогу та освіту неповнолітніх іноземців). Також він скасував заборону на в’їзд мусульман.

Байден наголосив, що не запроваджує нововведення, а просто скасовує наслідки «поганої політики», яку запроваджував Трамп, та видавав укази, що були контрпродуктивними для безпеки США, зокрема, у сфері імміграції.

Таким чином, американський лідер першим указом відновив виконавче розпорядження про возз'єднання сімей, щоб у мігрантів, які незаконно прибули до США, не відбирали дітей. З цією метою поновлюється робота міжвідомчої робочої групи з питань возз'єднання сімей.

Другий указ, затверджений Байденом, стосується створення регіональної структури для усунення першопричин міграції. Третій документ має на меті відновити довіру в систему легальної імміграції в США, а також зміцнити зусилля щодо інтеграції нових американців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США хочуть посилити свою участь у вирішенні конфлікту в Україні, а адміністрація президента Джо Байдена демонструє, що Вашингтон активніше залучатиметься до зусиль щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, аніж за президентства Дональда Трампа.