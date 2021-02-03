Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n149883-reyting-zelenskogo-stremitelno-popolz-vniz-kto-dogonyaet-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Зеленского, президента Украины, постепенно падает, но он до сих пор опережает ближайших конкурентов. Если бы выборы президента проходили в конце января — начале февраля года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства.

Респондентам представили два возможных списка кандидатов на должность. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

По списку, А возглавляет президентскую гонку Владимир Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас отдать свои голоса за него готовы 22,1% респондентов, определившихся со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года.



Второе и третье места, как и в декабре 2020 года, разделили между собой Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%). По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

Вслед за ними идет Юлия Тимошенко. Ее поддержка существенно выросла за последний месяц с 7,5% в декабре 2020 года до 11,2% в январе 2021 года. Затем следуют Виктор Медведчук (7,9%), Владимир Гройсман (5,5%), Олег Ляшко (4,8%), Сергей Притула (4,5%), Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко. В этом случае наибольшую поддержку среди кандидатов имеет Зеленский, которого поддержали бы 22,1% респондентов, определившихся с выбором. Однако, в декабре 2020 года рейтинг президента был 27,7%.

На втором месте находится Бойко с поддержкой 17,5%, а на третьем — Порошенко с 13,1%. Далее следуют Тимошенко (10,6%, рост с 7,3% в декабре 2020 года), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Методом САПИ опрошено 1 тыс. 205 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый рейтинг партий опубликовали социологи, и политсила «Слуга народа» занимает уже не первую позицию. Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине января 2021 года, относительно больше голосов получила бы партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее отдали бы свой голос 15,7% среди всех опрошенных и 20,7% среди тех, кто определился с выбором.