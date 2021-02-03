Зеленський. Фото: УП

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Ракурс

Рейтинг Зеленського, президента України, поступово падає, але він досі випереджає найближчих конкурентів. Якби вибори президента відбувалися наприкінці січня — початку лютого року, найбільше голосів отримав би чинний голова держави.

Респондентам представили два можливих списки кандидатів на посаду. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За списком, А очолює президентські перегони Володимир Зеленський, але його підтримка знизилася у порівнянні з груднем 2020 року. Наразі віддати свої голоси за нього готові 22,1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року.





Друге та третє місця, як і в грудні 2020 року, розділили між собою Петро Порошенко (13,7%) і Юрій Бойко (13,5%). У порівнянні з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися.

Слідом за ними йде Юлія Тимошенко. Її підтримка суттєво зросла за останній місяць з 7,5% у грудні 2020 року до 11,2% у січні 2021 року. За нею йдуть Віктор Медведчук (7,9%), Володимир Гройсман (5,5%), Олег Ляшко (4,8%), Сергій Притула (4,5%), Дмитро Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, у порівнянні зі списком А, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній Ігор Смешко. У цьому випадку найбільшу підтримку серед кандидатів має Зеленський, якого підтримали б 22,1% респондентів, які визначилися з вибором. Проте, у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%.





На другому місці знаходиться Бойко з підтримкою 17,5%, а на третьому — Порошенко з 13,1%. Далі йдуть Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Опитування проводилося з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих територій. Методом САРІ опитано 1 тис. 205 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг партій опублікували соціологи, і політсила «Слуга народу» займає вже не першу позицію. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно більше голосів отримала б партія «Опозиційна платформа — За життя». За неї віддали б свій голос 15,7% серед усіх опитаних і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.