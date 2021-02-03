Козак прокоментував запроваджені щодо його телеканалів санкції

Тарас Козак, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n149882-kozak-prokomentuvav-zaprovadjeni-schodo-nogo-ta-yogo-telekanaliv-sankciyi.html

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Тарас Козак, народний депутат та близький соратник Віктора Медведчука, вважає незаконними запроваджені щодо нього санкції, котрі, зокрема, призвели до блокування роботи телеканалів «ZiK», «NewsOne» та «112-Україна».

Козак стверджує, що такі дії влади є «черговим очевидним актом цензури щодо каналів», повідомляє телеканал Zik.

Я розцінюю такі дії РНБО як політичну розправу з боку президента Зеленського. Президент просто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили, — заявив Козак.



Козак стверджує, що рішення РНБО, згідно з яким були запроваджені санкції, було ухвалене «в порушення всіх очевидних норм і правил».

Нагадаємо, за інформацією українських ЗМІ, Козак потрапив під санкції в результаті розслідування українських спецслужб, котрі встановили його причетність до схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяє фінансуванню тероризму.