Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тарас Козак, фото: «24 канал»

Козак прокоментував запроваджені щодо його телеканалів санкції

3 лют 2021, 11:13
999

Тарас Козак, народний депутат та близький соратник Віктора Медведчука, вважає незаконними запроваджені щодо нього санкції, котрі, зокрема, призвели до блокування роботи телеканалів «ZiK», «NewsOne» та «112-Україна».

Козак стверджує, що такі дії влади є «черговим очевидним актом цензури щодо каналів», повідомляє телеканал Zik.

Я розцінюю такі дії РНБО як політичну розправу з боку президента Зеленського. Президент просто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили, — заявив Козак.


Козак стверджує, що рішення РНБО, згідно з яким були запроваджені санкції, було ухвалене «в порушення всіх очевидних норм і правил».

Нагадаємо, за інформацією українських ЗМІ, Козак потрапив під санкції в результаті розслідування українських спецслужб, котрі встановили його причетність до схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяє фінансуванню тероризму.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів