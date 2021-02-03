Козак прокомментировал введенные в отношении его телеканалов санкции

Тарас Козак, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n149882-kozak-prokommentiroval-vvedennye-v-otnoshenii-ego-telekanalov-sankcii.html

Ракурс

Тарас Козак, народный депутат и близкий соратник Виктора Медведчука, считает незаконными введенные в отношении него санкции, которые, в частности, привели к блокированию работы телеканалов «ZiK», «NewsOne» и «112-Украина».

Козак утверждает, что такие действия власти является «очередным очевидным актом цензуры относительно каналов», сообщает телеканал Zik.

Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто в ярости из-за обвала рейтинга своей политической силы, — заявил Козак.



Козак утверждает, что решение СНБО, согласно которому были введены санкции, было принято «в нарушение всех очевидных норм и правил».

Напомним, по информации украинских СМИ, Козак попал под санкции в результате расследования украинских спецслужб, которые установили его причастность к схемам с поставками угля с оккупированных территорий, что способствует финансированию терроризма.