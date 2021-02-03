ОПЗЖ в Раде под возгласы «ганьба» заявило о фашизме Зеленского — Черт всегда действуют ночью

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После открытия спикером Дмитрием Разумковым пленарного заседания Верховной Рады 3 ферваля, на котором зарегистрировались 208 нардепов, первым выступил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, а пророссийская фракция собралась в полном составе у парламентской трибуны.

Сегодня мы проснулись в другой стране… Ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю независимой Украины было осуществлено отключение трех телеканалов… Власть, которая срослась с настоящими ворами, дала команду убивать независимых журналистов… Это настоящий фашизм, фашизм Зеленского, — заявил Рабинович 3 февраля.



Далее пророссийский нардеп пообещал инициировать импичмент президента Владимира Зеленского из-за санкций против трех телеканалов. В конце своего выступления Рабинович перешел на русский язык и под возгласы парламентариев «ганьба» заявил, что «фашизм не пройдет, а вы все погибнете» и «вставай, страна огромная».

Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.