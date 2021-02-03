Ваша “страна огромная” давно розвалилася, що ви тут забули — у Раді відповіли ОПЗЖ

https://racurs.ua/ua/n149887-vasha-strana-ogromnaya-davno-rozvalylasya-scho-vy-tut-zabuly-u-radi-vidpovily-opzj.html

Ракурс

На виступ у Верховній Раді нардепа від проросійської ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який коментував рішення щодо блокування трьох телеканалів, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком, та перейшов на російську мову й під вигуки «ганьба» заявив, що «фашизм не пройде, а ви всі загинете» та «вставай, страна огромная», відреагувала нардеп від «Голосу» Соломія Бобровська.

Хочу запитати у фракції, яка першою тут виступала (ОПЗЖ — ред.): Ваша «страна огромная» давним давно у 1991 році розвалилася, що ви тут робите і що ви тут забули? — звернулася до фракції ОПЗЖ у Раді Бобровська.

Парламентарі зустріли оплесками слова Бобровської. Раніше у своєму виступі Рабінович також згадав про одеського активіста Сергія Стерненка, на якого у 2018 році було здійснено кілька нападів в Одесі (обороняючись, Стерненко завдав одному з двох нападників смертельне поранення). За словами Рабіновича, активіста у Володимира Зеленського «обрали на роль очільника групи патріотів, котрі вбиватимуть журналістів».

Співголова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань нападів на громадських активістів у відповідь заявила Рабіновічу:

Вам тут не Російська Федерація і не вам визначати, хто винен, а хто не винен (у справі Стерненка — ред.)… За цією фракцією (ОПЗЖ — ред.), п’ятою колоною, давно плаче кримінальна відповідальність. Я звертаюся до монобільшості з проханням внести законопроект № 2612 про сепаратні переговори. І, нарешті, президенту і більшості навести лад в тому, хто має офіційні відносини з Москвою, хто веде переговори щодо обміну полоненими, хто веде перемовини щодо вакцини, щоб тут жодного «Спутніка» (російська вакцина від коронавірусу — ред.), зокрема, й на окупованих територіях не було, — резюмувала нардеп.



«Голос» раніше ініціював криміналізацію сепаратних переговорів з країною-агресором. Законопроект № 2612 передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та закону «Про Службу безпеки України» щодо ув’язнення на 15 років за держзраду.

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.