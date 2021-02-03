Колаж: GONI Мемаси / Санкції проти каналів Медведчука — як “палає” і потішається український Фейсбук

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Рішення Володимира Зеленського запровадити санкції проти телеканалів Newsone, «112 Україна» і ZIK, які пов’язані з проросійським нардепом й кумом Путіна Віктором Медведчуком, спричинило бурхливу реакцію соцмереж.

Жару до вогню додав й виступ під час засідання Верховної Ради нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який перейшов на російську мову й під вигуки «ганьба» заявив, що «фашизм не пройде, ви всі загинете» й почав співати «Вставай, страна огромная». Парламентар від «Голосу» Соломія Бобровська нагадала колезі, що «страна огромная» давно вже розвалилася й поцікавилася, що в українському парламенті робить фракція ОПЗЖ.

Загалом указ Зеленського про санкції проти «правої руки» й «кишені» Медведчука депутата Тараса Козака і трьох його телеканалів широко коментують у пресі й інтернеті.

Наступний слоган Зеленського на виборах: «Армія, Мова, Віра», — жартують сьогодні користувачі соцмереж на сторінці Офісу президента України у Фейсбук.

Ці канали комунікації були залучені у виборче втручання — до прикладу, напередодні місцевих виборів 2020 року, вони, серед інших, підтримували пов’язаного з російськими спецслужбами кандидата Андрія Пальчевського. Вони представляють собою медіа-хаб, що об'єднує основних проросійських акторів, як-то блогер Анатолій Шарій, що систематично використовує мову ворожнечі, просуває російську дезінформацію, — нагадали в «Українському кризовому медіацентрі».

Нагадаємо, підставою для санкцій стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованого Донбасу сприяють фінансуванню тероризму. Також в СБУ заявили, що канали Медведчука фінансуються компанією з ОРДЛО з орбіти кума Путіна. Посольство США офіційно підтримало санкції РНБО.

Банкова також наголосила, що впродовж років вказані телеканали просувають дезінформацію Кремля в Україні (риторику на кшталт «фашизму», «русофобії», «зовнішнього управління», образу України як недодержави та перекладення відповідальності з Москви за війна й анексію), й нагадали, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією, зокрема й інформаційної.