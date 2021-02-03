Порошенко вимагає санкцій і за купівлі струму в РФ. Фото: epravda

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, привітав Службу безпеки України з успішною операцією, в ході якої були розкриті злочинні схеми нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака.

Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Я думаю, що така операція насправді є успіхом, — прокоментував Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Також колишній очільник держави наголосив, що два роки тому СБУ не надала йому, як президенту, подібної інформації.

Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру і найближчими днями й СБУ, і Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава, і має бути виключно тримання під вартою, — зазначив лідер партії «Європейська солідарність».

Він також застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

А якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти, і тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов’язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо, як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці, — переконаний Порошенко.

Він висловив сподівання, що іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі.

Нагадаємо, Козак, власник заблокованих телеканалів Newsone, ZIK та 112 Україна, підпав під санкції після розслідування українських спецслужб.

Вони встановили, що Козак причетний до схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяє фінансуванню тероризму.