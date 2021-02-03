Порошенко требует санкций и за покупки тока в РФ. Фото: epravda

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, поздравил Службу безопасности Украины с успешной операцией, в ходе которой были раскрыты преступные схемы нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака.

Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом, — прокомментировал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также бывший глава государства подчеркнул, что два года назад СБУ не предоставила ему, как президенту, подобной информации.

Мы ожидаем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение, и в ближайшие дни и СБУ, и Офис генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения. Хочу подчеркнуть, что здесь не предусмотрен залог и должно быть исключительно содержание под стражей, — сказал лидер партии «Европейская солидарность».

Он также предостерег власти от двойных стандартов в вопросе импорта энергоносителей из страны-агрессора или контрабанды с оккупированных территорий.

А если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты, и тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено ​​такое же подозрение и такие же обвинения. Потому что, как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности, — убежден Порошенко.

Он выразил надежду, что иностранные партнеры с пониманием и поддержкой отнесутся к решению СНБО, принятому сегодня ночью.

Напомним, Козак, владелец заблокированных телеканалов Newsone, ZIK и 112 Украина, подпал под санкции после расследования украинских спецслужб.

Они установили, что Козак причастен к схемам с поставками угля с оккупированных территорий, что способствует финансированию терроризма.