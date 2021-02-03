На санкции в отношении каналов Козака отреагировали в США

https://racurs.ua/n149914-na-sankcii-v-otnoshenii-kanalov-kozaka-otreagirovali-v-ssha.html

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Тарас Козак, правая рука кума Путина Виктора Медведчука, остался без своих телеканалов из-за санкций, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В посольстве США на санкции в отношении телеканалов, которые транслируют мифы российской пропаганды, отреагировали положительно. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине на своей странице в Facebook.



В посольстве заявили, что США поддерживают усилия Украины по противодействию злонамеренному влиянию России, которые были приложены для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в соответствии с украинским законодательством.

Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств, — заявили в посольстве.



Напомним, ранее мы сообщали, что Тарас Козак, народный депутат и близкий соратник Виктора Медведчука, считает незаконными введенные в отношении его санкции, которые, в частности, привели к блокированию работы телеканалов ZIK, NewsOne и «112-Украина».

Козак утверждает, что такие действия власти является «очередным очевидным актом цензуры каналов». Также он заявил, что решение СНБО, согласно которому были введены санкции, было принято «в нарушение всех очевидных норм и правил».