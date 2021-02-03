На санкції щодо каналів Козака відреагували у США

Реакція США, Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149914-na-sankciyi-schodo-kanaliv-kozaka-vidreaguvaly-u-ssha.html

Ракурс

Тарас Козак, права рука кума Путіна Віктора Медведчука, залишився без своїх телеканалів через санкції, які запровадила Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

У посольстві США такі дії щодо телеканалів, які транслюють міфи російської пропаганди, відреагували позитивно. Про це повідомляє прес-служба Посольства США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

У посольстві заявили, що США підтримують зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії, які були докладені на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства.

Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав, — заявили у посольстві.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тарас Козак, народний депутат та близький соратник Віктора Медведчука, вважає незаконними запроваджені щодо нього санкції, котрі, зокрема, призвели до блокування роботи телеканалів ZIK, NewsOne та «112-Україна».

Козак стверджує, що такі дії влади є «черговим очевидним актом цензури щодо каналів». Також він заявив, що рішення РНБО, згідно з яким були запроваджені санкції, було ухвалене «в порушення всіх очевидних норм і правил».