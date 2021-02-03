Кремль відреагував на блокування каналів Медведчука

Пєсков. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n149891-kreml-vidreaguvav-na-blokuvannya-kanaliv-medvedchuka.html

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Тарас Козак, «права рука» Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна, залишився без своїх телеканалів через рішення Ради національної безпеки і оборони.

У Кремлі заявили, що подібне рішення не відповідає міжнародним нормам. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремль може тільки засудити такі дії української влади.

Безумовно, обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів — це те, що не відповідає ні міжнародним стандартам, ні в загальному розумінні свободи ЗМІ, — заявив Пєсков.



Він додав, що на це слід звернути увагу міжнародним організаціям, таким як ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення обмежень щодо телеканалів Newsone, 112 Україна і ZIK. Зеленський своє рішення пояснив тим, що Україна рішуче підтримує свободу слова, але не пропаганду.