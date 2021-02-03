Кремль отреагировал на блокировку каналов Медведчука

Кремль отреагировал на блокировку каналов Медведчукаhttps://racurs.ua/n149891-kreml-otreagiroval-na-blokirovku-kanalov-medvedchuka.htmlРакурс
Тарас Козак, «правая рука» Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина, лишился своих телеканалов из-за решения Совета национальной безопасности и обороны.
В Кремле заявили, что подобное решение не соответствует международным нормам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль может только осудить такие действия украинской власти.
Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным стандартам, ни в общем понимании свободе СМИ, — заявил Песков.
Он добавил, что на это следует обратить внимание международным организациям, таким как ОБСЕ.
Напомним, ранее мы сообщали, что накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении ограничений в отношении телеканалов Newsone, 112 Украина и ZIK. Зеленский свое решение объяснил тем, что Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду.