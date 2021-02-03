Медведчук ищет голоса для импичмента и обжалует закрытие пула своих каналов в Верховном суде и ЕСПЧhttps://racurs.ua/n149890-medvedchuk-ischet-golosa-dlya-impichmenta-i-objaluet-zakrytie-pula-svoih-kanalov-v-verhovnom-sude.htmlРакурс
Нардеп Виктор Медведчук, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», будет бороться с закрытием телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.
Партия обжалует указ президента Владимира Зеленского в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. Медведчук 3 февраля в кулуарах Рады заявил, что необходимо сделать все, чтобы остановить это «преступный произвол».
Он считает, что создан прецедент, который убрал всякие «правовые препятствия для действий президента во всем».
Нацсовет, суд и апелляция — если бы они пошли по этому пути, можно было бы критиковать это решение, — заявил Медведчук.
Сегодня нардепы ОПЗЖ в парламенте заявляли, что будут инициировать процедуру импичмента.
Для этого надо 226 голосов для того, чтобы начать процедуру импичмента, но мы будем делать. Мы будем бороться, мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской незаконной власти, — сообщил Медведчук.