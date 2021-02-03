Медведчук ищет голоса для импичмента и обжалует закрытие пула своих каналов в Верховном суде и ЕСПЧ

https://racurs.ua/n149890-medvedchuk-ischet-golosa-dlya-impichmenta-i-objaluet-zakrytie-pula-svoih-kanalov-v-verhovnom-sude.html

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Нардеп Виктор Медведчук, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», будет бороться с закрытием телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Партия обжалует указ президента Владимира Зеленского в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. Медведчук 3 февраля в кулуарах Рады заявил, что необходимо сделать все, чтобы остановить это «преступный произвол».

Он считает, что создан прецедент, который убрал всякие «правовые препятствия для действий президента во всем».

Нацсовет, суд и апелляция — если бы они пошли по этому пути, можно было бы критиковать это решение, — заявил Медведчук.

Сегодня нардепы ОПЗЖ в парламенте заявляли, что будут инициировать процедуру импичмента.