Не все «слуги» поддерживают санкции против телеканалов Медведчука — деталиhttps://racurs.ua/n149889-ne-vse-slugi-podderjivaut-sankcii-protiv-telekanalov-medvedchuka-detali.htmlРакурс
Санкции, введенные против близкого соратника Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которые привели к блокированию деятельности нескольких телеканалов, поддерживают не все члены президентской фракции «Слуга народа».
Так, народный депутат Данил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, считает, что санкции будут только способствовать росту популярности заблокированных СМИ. Об этом он заявил в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.
Единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ — рост его популярности, — убежден Гетманцев.
В подтверждение этой мысли, он привел пример притеснений оппозиционных СМИ во времена президентства Виктора Януковича.
В своей прошлой жизни мне «повезло» защищать оппозиционный телеканал «ТВi» от попыток его закрыть со стороны власти Януковича, — отметил Гетманцев. — За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного, главным информационным каналом страны.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам сегодня, 3 февраля, что у фракции пока нет позиции относительно этих санкций, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
Не было еще обсуждения. Необходимо созвать фракцию и совместно (обсудить — ред.), — подчеркнул Арахамия.
Напомним, СМИ назвали причину введения санкции в отношении Козака.