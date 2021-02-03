Не все члены фракции «Слуга народа» поддерживают санкции в отношении связанных с Виктором Медведчуком телеканалов, фото: «Украинская правда»

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Санкции, введенные против близкого соратника Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которые привели к блокированию деятельности нескольких телеканалов, поддерживают не все члены президентской фракции «Слуга народа».

Так, народный депутат Данил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, считает, что санкции будут только способствовать росту популярности заблокированных СМИ. Об этом он заявил в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ — рост его популярности, — убежден Гетманцев.

В подтверждение этой мысли, он привел пример притеснений оппозиционных СМИ во времена президентства Виктора Януковича.

В своей прошлой жизни мне «повезло» защищать оппозиционный телеканал «ТВi» от попыток его закрыть со стороны власти Януковича, — отметил Гетманцев. — За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного, главным информационным каналом страны.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам сегодня, 3 февраля, что у фракции пока нет позиции относительно этих санкций, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Не было еще обсуждения. Необходимо созвать фракцию и совместно (обсудить — ред.), — подчеркнул Арахамия.

Напомним, СМИ назвали причину введения санкции в отношении Козака.