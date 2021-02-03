Свитолина. Фото: Спорт.юа

https://racurs.ua/n149888-svitolina-probilas-v-chetvertfinal-chempionata-avstralii-video-pobedy.html

Ракурс

Элина Свитолина, украинская теннисистка, пробилась в четвертьфинал Чемпионата Австралии по теннису. В трех сетах она обыграла Елену Остапенко из Латвии в 1/8 финала турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне со счетом 2:1 (6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2)

В четвертьфинале турнира украинка сыграет с представительницей Бельгии — Элизе Мертенс. Матч состоится 4 февраля в 1.30 по Киеву. Об этом стало известно из трансляции матча.





Первый сет начался с равной борьбы, после чего украинка проиграла два гейма на подаче подряд и позволила сопернице выйти вперед со счетом 5:2. Элина перевернула ход партии и захватила лидерство (6:5), но драматично уступила Остапенко на тай-брейке.

Два следующих сета прошли под диктовку Свитолиной. Оба раза она изначально выигрывала три гейма подряд, а потом спокойно доводила дело до победы в партии.

Украинка превзошла соперницу почти по всем статистическим показателям, включая подачи на вылет (5 против 3), двойные ошибки (7 против 11) и количество выигранных очков (52,2% против 48,8%).

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Монтеррее. В финальном матче в Мексике первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову в трех сетах. Свитолина выиграла первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. В прошлом году ее лучшим достижением был финал Итогового турнира WTA.