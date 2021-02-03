Світоліна. Фото: Спорт.юа

https://racurs.ua/ua/n149888-svitolina-probylasya-u-chvertfinal-chempionatu-avstraliyi-video-peremogy.html

Ракурс

Еліна Світоліна, українська тенісистка, пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Австралії з тенісу. У трьох сетах вона обіграла Олену Остапенко з Латвії в 1/8 фіналу турніру Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні з рахунком 2:1 (6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 2)

У чвертьфіналі турніру українка зіграє з представницею Бельгії — Елізе Мертенс. Матч відбудеться 4 лютого о 1.30 за Києвом. Про це стало відомо з трансляції матчу.





Перший сет розпочався з рівної боротьби, після чого українка програла два гейми на подачі поспіль і дозволила суперниці вийти вперед з рахунком 5:2. Еліна перевернула хід партії та захопила лідерство (6:5), але драматично поступилася Остапенко на тай-брейку.

Два наступних сети пройшли під диктовку Світоліної. Обидва рази вона з самого початку вигравала три гейми поспіль, а потім спокійно доводила справу до перемоги в партії.

Українка перевершила суперницю майже за всіма статистичними показниками, включаючи подачі на виліт (5 проти 3), подвійні помилки (7 проти 11) і кількість виграних очок (52,2% проти 48,8%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір WTA у Монтерреї. У фінальному матчі в Мексиці перша ракетка України обіграла чешку Марію Боузкову у трьох сетах. Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі у 2018 році. Торік її кращим досягненням був фінал Підсумкового турніру WTA.