Не всі члени фракції «Слуга народу» підтримують санкції щодо пов’язаних з Віктором Медведчуком телеканалів, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n149889-ne-vsi-slugy-pidtrymuut-sankciyi-proty-telekanaliv-medvedchuka-detali.html

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Санкції, запроваджені проти близького соратника Віктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, котрі призвели до блокування діяльності кількох телеканалів, підтримують не всі члени президентської фракції «Слуга народу».

Так, народний депутат Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, вважає, що санкції лише сприятимуть росту популярності заблокованих ЗМІ. Про це він заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Єдиний на 100% прогнозований результат будь-якого закриття ЗМІ — зростання його популярності, — переконаний Гетманцев.

На підтвердження цієї думки, він навів приклад утисків опозиційних ЗМІ у часи президентства Віктора Януковича.

У своєму минулому житті мені «пощастило» захищати опозиційний телеканал «ТВі» від спроб його закрити з боку влади Януковича, — зазначив Гетманцев. — За кілька місяців телеканал став з нікому невідомого, головним інформаційним каналом країни.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам сьогодні, 3 лютого, що у фракції наразі немає позиції щодо цих санкцій, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно (обговорити — ред.), — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, ЗМІ назвали причину запровадження санкції щодо Козака.