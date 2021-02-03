Згорілий на Миколаївщині торговельний центр відбудують, з працівниками працюватимуть психологиhttps://racurs.ua/ua/n149913-zgorilyy-na-mykolayivschyni-torgovelnyy-centr-vidbuduut-z-pracivnykamy-pracuvatymut-psyhology.htmlРакурс
Пожежа в «Епіцентрі» в місті Первомайськ на Миколаївщині виникла через підпал.
Торговельний центр планують відбудувати, а працівників переведуть в інші магазини, повідомили у прес-службі «Епіцентру».
Протягом року будемо намагатися відбудувати торговий центр, а 73 працівники отримають можливість переведення в найближчі «Епіцентри» — в Умані, Кропивницькому і Миколаєві, — заявила засновниця компанії «Епіцентр К» Галина Герега.
Охоронець, який зазнав найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою, наразі отямився після операції. Представники компанії були у постраждалого в лікарні, надали необхідну фінансову підтримку та тримають зв’язок з його родиною.
Під час інциденту постраждали ще троє працівників торговельного центру. Продавець, якого терорист облив легкозаймистою сумішшю, отримав опіки. Також ушкоджень зазнав старший охоронець служби безпеки внаслідок удару сокирою в спину.
Керівник служби безпеки торговельного центру отримав поранення руки. Постраждалим надали допомогу, а з усіма працівниками торгового центру працюватимуть психологи.
Герега уточнила, що компанія вивчить потреби пожежного депо у Первомайську та розгляне можливість придбання спеціалізованої техніки.
Також по всій мережі торговельних центрів для персоналу проведуть додаткове навчання щодо протипожежної безпеки.
Нагадаємо, пожежа в торговельному центрі «Епіцентр» в місті Первомайськ Миколаївської області виникла через підпал. Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який 2 лютого підпалив будівлю.