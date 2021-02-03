«Епіцентр» на Миколаївщині. Фото: ДСНС

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Пожежа в «Епіцентрі» в місті Первомайськ на Миколаївщині виникла через підпал.

Торговельний центр планують відбудувати, а працівників переведуть в інші магазини, повідомили у прес-службі «Епіцентру».

Протягом року будемо намагатися відбудувати торговий центр, а 73 працівники отримають можливість переведення в найближчі «Епіцентри» — в Умані, Кропивницькому і Миколаєві, — заявила засновниця компанії «Епіцентр К» Галина Герега.

Охоронець, який зазнав найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою, наразі отямився після операції. Представники компанії були у постраждалого в лікарні, надали необхідну фінансову підтримку та тримають зв’язок з його родиною.

Під час інциденту постраждали ще троє працівників торговельного центру. Продавець, якого терорист облив легкозаймистою сумішшю, отримав опіки. Також ушкоджень зазнав старший охоронець служби безпеки внаслідок удару сокирою в спину.

Керівник служби безпеки торговельного центру отримав поранення руки. Постраждалим надали допомогу, а з усіма працівниками торгового центру працюватимуть психологи.

Герега уточнила, що компанія вивчить потреби пожежного депо у Первомайську та розгляне можливість придбання спеціалізованої техніки.

Також по всій мережі торговельних центрів для персоналу проведуть додаткове навчання щодо протипожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в торговельному центрі «Епіцентр» в місті Первомайськ Миколаївської області виникла через підпал. Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який 2 лютого підпалив будівлю.