«Эпицентр» на Николаевщине. Фото: ГСЧС

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Пожар в «Эпицентре» в городе Первомайск Николаевской области возник из-за поджога.

Торговый центр планируют отстроить, а работников переведут в другие магазины, сообщили в пресс-службе «Эпицентра».

В течение года будем пытаться восстановить торговый центр, а 73 работника получат возможность перевода в ближайшие «Эпицентры» — в Умани, Кропивницком и Николаеве, — заявила основательница компании «Эпицентр К» Галина Герега.

Охранник, который понес наибольшие повреждения вследствие ранения топором, уже пришел в себя после операции. Представители компании были у пострадавшего в больнице, оказали необходимую финансовую поддержку и держат связь с его семьей.

Во время инцидента пострадали еще трое работников торгового центра. Продавец, которого террорист облил легковоспламеняющейся смесью, получил ожоги. Также повреждения есть у старшего охранника службы безопасности в результате удара топором в спину.

Руководитель службы безопасности торгового центра получил ранение руки. Пострадавшим оказали помощь, а со всеми работниками торгового центра будут работать психологи.

Герега уточнила, что компания изучит потребности пожарного депо в Первомайске и рассмотрит возможность приобретения специализированной техники.

Также по всей сети торговых центров для персонала проведут дополнительное обучение по противопожарной безопасности.

Напомним, пожар в торговом центре «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области возник из-за поджога. Полицейские задержали 37-летнего мужчину, который 2 февраля поджег здание.