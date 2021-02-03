Закрытие каналов Медведчука — фанаты «Динамо» посмеялись над президентом клуба

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Ракурс

Закрытие телеканалов Виктора Медведчука стало объектом насмешки фанатов киевского «Динамо». Ультрас столичного клуба шутят в адрес Игоря и Григория Суркисов — совладельцев «Динамо».

Старший из братьев Суркисов — давний друг и бизнес-партнер Медведчука, ныне — член фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Раде.

На Facebook-странице киевские фанаты иронически переживают о том, что теперь Суркисы не смогут рекламировать на домашних матчах на НСК «Олимпийский» закрытые телеканалы. Один из баннеров подсанкционного канала NewsOne размещали непосредственно возле трибуны ультрас киевского клуба.

Выражаем искренние соболезнования семье Суркисов, которая теперь не сможет на матчах «Динамо» рекламировать ватные антиукраинские каналы, — говорится в заявлении фанатов «Динамо».

Ранее болельщики «Динамо» неоднократно проводили акции поддержки проукраинских сил и неповиновения по отношению к владельцам клуба. В частности, ультрас публично высказывались по поводу убийства Екатерины Гандзюк, а также поддерживали пленных украинских моряков.

Часть болельщиков находится в оппозиции к Суркисам, считая, что они проводят антиукраинскую политику. В 2020 году президент «Динамо» Игорь Суркис публично отмежевался от политической позиции своего брата Григория.