Закриття каналів Медведчука — фанати «Динамо» поглузували над президентом клубу (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n149912-zakryttya-kanaliv-medvedchuka-fanaty-dynamo-pogluzuvaly-nad-prezydentom-klubu-foto.html

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Закриття телеканалів Віктора Медведчука стало об'єктом глузування фанатів київського «Динамо». Ультрас столичного клубу жартують щодо Ігоря та Григорія Суркісів — співвласників «Динамо».

Старший з братів Суркісів — давній товариш та бізнес-партнер Медведчука, нині — член фракції «Опозиційної платформи — За життя» у Раді.

На Facebook-сторінці київські фанати іронічно переживають про те, що тепер Суркіси не зможуть рекламувати на домашніх матчах на НСК «Олімпійський» закриті телеканали. Один із анерів підсанкційного каналу NewsOne розміщували безпосередньо біля трибуни ультра київського клубу.

Висловлюємо щирі співчуття родині Суркісів, яка тепер не зможе на матчах Динамо рекламувати ватні антиукраїнські канали, — зазначається в заяві фанатів «Динамо».

Раніше вболівальники «Динамо» неодноразово проводили акції підтримки проукраїнських сил та непокори власника клубу. Зокрема, ультрас публічно висловлювалися щодо убивства Катерини Гандзюк, а також підтримували полонених в Росії українських моряків.

Частина вболівальників перебуває в опозиції до Суркісів, вважаючи, що вони проводять антиукраїнську політику. У 202о році президент «Динамо» Ігор Суркіс публічно відмежувався від політичної позиції свого брата Григорія.