В ТКГ забыли об убийстве защитника Донбасса

Убийство защитника. Фото: Зеркало недели

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Война на Донбассе продолжается, однако в трехсторонней контактной группе (ТКГ) решили не уделять внимания боевым потерям украинской стороны.

Во время заседания ТКГ главы делегаций не обсуждали потерю украинского военного, погибшего от выстрела вражеского снайпера вчера, 2 февраля. Об этом стало известно из пресс-релиза ТКГ.

Сообщается, что во время встречи украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на «сохранении режима прекращения огня». Также своими приоритетными задачами назвали:

обеспечение беспрепятственного доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освобождение удерживаемых лиц;

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о 19 участков разминирования;

финализация договоренности о четырех новых участка разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Украинская делегация подчеркнула, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», будут выполнены правительством Украины инициативно. Речь идет о предоставлении автобусов-челноков, должны перевозить пассажиров через линию разграничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что военнослужащий Вооруженных сил Украины вследствие выстрела российского снайпера получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным. Трагедия произошла 2 февраля близ села Шумы в Донецкой области.

Сообщается, что снайпер ранил 38-летнего старшего матроса 503 отдельного батальона морской пехоты Дмитрия Власенко. Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранение оказалось несовместимым с жизнью. Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в батальоне более трех лет.