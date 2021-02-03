Военный. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n149897-nikolaevskiy-matros-pogib-ot-puli-snaypera-v-oos-foto.html

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины вследствие выстрела российского снайпера получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Трагедия произошла 2 февраля близ села Шумы Донецкой области. Об этом сообщает пресс-секретарь ООС.



Сообщается, что снайпер ранил 38-летнего старшего матроса 503 отдельного батальона морской пехоты Дмитрия Власенко. Товарищи погибшего и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранение оказалось несовместимым с жизнью. Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в батальоне более трех лет.



По информации Николаевской ОГА, захоронение военнослужащего состоится 5 февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что миротворец миссии ОНН в Демократической Республике Конго и военнослужащий украинской армии, старший лейтенант Александр Мулявка погиб при исполнении служебных обязанностей.