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Военный. Фото: Facebook

Николаевский матрос погиб от пули снайпера в ООС (ФОТО)

3 фев 2021, 13:53
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины вследствие выстрела российского снайпера получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.


Трагедия произошла 2 февраля близ села Шумы Донецкой области. Об этом сообщает пресс-секретарь ООС.

Пост сослуживцев.. Скриншот: FacebookСообщается, что снайпер ранил 38-летнего старшего матроса 503 отдельного батальона морской пехоты Дмитрия Власенко. Товарищи погибшего и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть — ранение оказалось несовместимым с жизнью. Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в батальоне более трех лет.

Погибший. Фото: FacebookПо информации Николаевской ОГА, захоронение военнослужащего состоится 5 февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что миротворец миссии ОНН в Демократической Республике Конго и военнослужащий украинской армии, старший лейтенант Александр Мулявка погиб при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Ракурс


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