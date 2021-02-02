Когда Киев заявит о срыве «тишины» на Донбассе, рассказали у Ермака

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Когда Киев заявит о срыве режима «тишины» на Донбассе, рассказал Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, несмотря на убийства защитников Украины на Донбассе, сейчас нет оснований говорить о срыве режима прекращения огня.

Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий по меньшей мере две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали — вот тогда лидеры «нормандской четверки» констатируют, что режим сорван, — заявил Арестович в эфире «Радіо Донбас. Реалії».

По его словам, в настоящее время можно говорить о нарушении режима «в большей или меньшей степени».

Напомним, в январе на Донбассе от пуль российских снайперов погибли три военнослужащих Вооруженных сил Украины. Кроме этого, 2 февраля снайпер террористов тяжело ранил защитника Украины, который позже скончался в больнице.

Всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля 2020 года.