Коли Київ заявить про зрив “тиші” на Донбасі, розповіли у Єрмака

https://racurs.ua/ua/n149865-koly-kyyiv-zayavyt-pro-zryv-tyshi-na-donbasi-rozpovily-u-iermaka.html

Ракурс

Коли Київ заявить про зрив режиму «тиші» на Донбасі, розповів Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака. На його думку, попри вбивства захисників України на Донбасі, нині немає підстав говорити про зрив режиму припинення вогню.

Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій щонайменше два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли — ось тоді лідери «нормандської четвірки» констатують, що режим зірвано, — заявив Арестович в ефірі «Радіо Донбас. Реалії».

З його слів, наразі можна говорити про порушення режиму «в більшій чи меншій мірі».

Нагадаємо, у січні на Донбасі від куль російських снайперів загинуло троє військовослужбовців Збройних сил України. Окрім цього, 2 лютого снайпер терористів важко поранив захисника України, який пізніше помер у лікарні.

Всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня 2020 року.