Російський снайпер вбив захисника України на Донбасі — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n149850-rosiyskyy-snayper-vbyv-zahysnyka-ukrayiny-na-donbasi.html

Ракурс

Снайпер армії РФ вбив захисника України на Донбасі. Інцидент стався у вівторок, 2 лютого, в районі населеного пункту Торецьк.

Про це повідомляє у Телеграм прес-служба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

2 лютого в районі Торецька снайпером збройних сил Росії був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер у лікарняному закладі. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну, — зазначили в українській делегації.



Нагадаємо, 30 січня у лікарняному закладі помер військовослужбовець Збройних сил Роман Дзюбенко, поранений снайпером російської армії 26 січня в районі Попасної.