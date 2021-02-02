Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський снайпер вбив захисника України на Донбасі — війна на Донбасі

Російський снайпер вбив захисника України на Донбасі

2 лют 2021, 16:11
999

Снайпер армії РФ вбив захисника України на Донбасі. Інцидент стався у вівторок, 2 лютого, в районі населеного пункту Торецьк.

Про це повідомляє у Телеграм прес-служба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

2 лютого в районі Торецька снайпером збройних сил Росії був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер у лікарняному закладі. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну, — зазначили в українській делегації.


Нагадаємо, 30 січня у лікарняному закладі помер військовослужбовець Збройних сил Роман Дзюбенко, поранений снайпером російської армії 26 січня в районі Попасної.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів