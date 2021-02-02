Российский снайпер убил защитника Украины на Донбассе

https://racurs.ua/n149850-rossiyskiy-snayper-ubil-zaschitnika-ukrainy-na-donbasse.html

Ракурс

Снайпер армии РФ убил защитника Украины на Донбассе. Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, в районе населенного пункта Торецк.

Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

2 февраля в районе Торецка снайпером вооруженных сил России был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) направлена соответствующая нота в мониторинговую миссию ОБСЕ. Выражаем искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину, — отметили в украинской делегации.



Напомним, 30 января в лечебном учреждении скончался военнослужащий Вооруженных сил Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер российской армии 26 января в районе Попасной.