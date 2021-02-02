Розмір допомоги для тяжкохворих дітей збільшила Рада. Фото:

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Ракурс

Розмір допомоги тяжкохворим дітям 2 лютого збільшила Верховна Рада України.

Нардепи ухвалили в цілому законопроект № 2024 про внесення змін до ст. 18−7 закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Цей документ передбачає збільшення розміру допомоги тяжкохворим дітям. «За» проголосували 245 парламентарів. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Зазначається, що підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами передбачає, що виплата буде у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Наразі виплачують один прожитковий мінімум й такі виплати передбачені для 691 дитини. Автори закону відзначають, що для реалізації проекту закону потрібно 73 млн грн.

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року передбачається, що прожитковий мінімум у місяць дітям віком до 6 років становить 1 тис. 921 грн, а дітям від 6 до 18 років — 2 тис. 395 грн.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада зобов’язала уряд внести до парламенту зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на субсидії. Урядовцям рекомендують удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів в частині відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.