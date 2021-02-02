Размер пособия для тяжелобольных детей увеличила Рада. Фото:

https://racurs.ua/n149849-razmer-posobiya-dlya-tyajelobolnyh-detey-uvelichila-rada.html

Ракурс

Размер помощи тяжелобольным детям 2 февраля увеличила Верховная Рада Украины.

Нардепы приняли в целом законопроект № 2024 о внесении изменений в ст. 18−7 закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Этот документ предусматривает увеличение размера помощи тяжелобольным детям. «За» проголосовали 245 парламентариев. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что повышение размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями предусматривает, что выплата будет в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Сейчас выплачивают один прожиточный минимум и такие выплаты предусмотрены для 691 ребенка. Авторы закона отмечают, что для реализации проекта закона нужно 73 млн грн.

Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» от 15 декабря 2020 года предполагается, что прожиточный минимум в месяц детям в возрасте до 6 лет составляет 1 тыс. 921 грн, а детям от 6 до 18 лет — 2 тыс. 395 грн.

Напомним, 28 января Верховная Рада обязала правительство внести в парламент изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно увеличения расходов на субсидии. Чиновникам рекомендуют усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей в части возмещения расходов на оплату коммунальных услуг.