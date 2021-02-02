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Ракурс
Шмыгаль не пришел к Разумкову советоваться о тарифах

Шмыгаль не пришел к Разумкову советоваться о тарифах

2 фев 2021, 15:50
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Тарифы на электроэнергию и газ сегодня должны были стать темой для обсуждения на встрече руководства Верховной Рады, глав депутатских фракций и групп с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Однако глава Кабмина не пришел на встречу.

Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу с руководителями фракций, поэтому встречу закрыли, — сообщил 2 февраля в Телеграм нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.


Напомним, встреча главы Кабмина со спикером Дмитрием Разумковым и нардепами была анонсирована на вторник, 2 февраля, после заседания Верховной Рады.

18 января, Кабинет министров на своем заседании снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за куб. м. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 30% снизила тариф на транспортировку газа.

Источник: Ракурс


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