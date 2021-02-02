Шмигаль не прийшов до Разумкова радитися про тарифи

https://racurs.ua/ua/n149848-shmygal-ne-pryyshov-do-razumkova-radytysya-pro-taryfy.html

Ракурс

Тарифи на електроенергію та газ мали стати темою для обговорення на сьогоднішній зустрічі керівництва Верховної Ради, керівників депутатських фракцій та груп з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Проте глава Кабміну не прийшов.

Найшвидша нарада у спікера. За шість хвилин. Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч з очільниками фракцій, тому зустріч закрили, — повідомив 2 лютого у Телеграм нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, зустріч глави Кабміну зі спікером Дмитром Разумковим та нардепами була анонсована на вівторок, 2 лютого, після засідання Верховної Ради.

18 січня Кабінет міністрів на своєму засіданні знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за куб. м. А Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 30% знизила тариф на транспортування газу.