НАБУ звинуватило Венедіктову у зриві справи Вовка

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У справі Павла Вовка, скандального очільника Окружного адміністративного суду Києва, Національне антикорупційне бюро звинуватило генпрокурора Ірину Венедіктову у саботажі.

Відповідну заяву у вівторок, 2 лютого, оприлюднила прес-служба НАБУ.

У Бюро нагадали, що слідство направило главі Офісу генпрокурора проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних, а також ініціювало перед Венедіктовою низку інших процесуальних дій.

Впродовж кількох місяців від генпрокурора немає жодних рухів у напрямку розгляду цих клопотань, — зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, торік у жовтні детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Сам Вовк жодного разу не з’явився у НАБУ та Вищому антикорупційному суді, проігнорувавши понад 10 судових викликів.

Павло Вовк підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом.

1 лютого детективам НАБУ вдалося впіймати служителя Феміди в ліфті та зачитати йому клопотання про відсторонення від адміністративної посади голови суду.