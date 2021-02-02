НАБУ обвинило Венедиктову в срыве дела Вовка

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Ракурс

В деле Павла Вовка, скандального главы Окружного административного суда Киева, Национальное антикоррупционное бюро обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в саботаже.

Соответствующее заявление во вторник, 2 февраля, обнародовала пресс-служба НАБУ.

В Бюро напомнили, что следствие направило главе Офиса генпрокурора проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Венедиктовой ряд других процессуальных действий.

В течение нескольких месяцев от генпрокурора нет никаких движений в сторону рассмотрения этих ходатайств, — отметили в НАБУ.

Напомним, в октябре 2020 года детективы НАБУ вручили председателю ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения. Сам Вовк ни разу не появился в НАБУ и Высшем антикоррупционном суде, проигнорировав свыше 10 судебных вызовов.

Павел Вовк подозревается в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.

1 февраля детективам НАБУ удалось поймать служителя Фемиды в лифте и зачитать ему ходатайство об отстранении от административной должности председателя суда.