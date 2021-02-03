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Ракурс
Спасибо, всем спасибо — Зеленский отметил «активистов» санкционного процесса

Спасибо, всем спасибо — Зеленский отметил «активистов» санкционного процесса

3 фев 2021, 13:47
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Санкции против телепула Виктора Медведчука президент Владимир Зеленский считает коллегиальными и юридически мотивированными.

Глава государства сообщил 3 февраля в своих соцсетях, что решение о санкциях в отношении Тараса Козака приняли сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого.

Зеленский поблагодарил всех причастных к этому процессу — членов СНБО, гражданскому обществу и СБУ.

Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию. Благодарен и представителям гражданского общества — за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности, — написал президент.


Комментарий президента отличается от того, как объяснил процедуру и мотивы введения санкций спикер Рады Дмитрий Разумков. Глава парламента сегодня сказал, что решение СНБО принималось путем письменного опроса, а в пакете документов дополнительной информации от украинских спецслужб не было.

Ранее Зеленский отдельно пояснил введение санкций против собственника трех каналов медиапула Медведчука иностранному истеблишменту. Он опроверг факт нарушения свободы слова в решении о санкциях против фактического владельца каналов Козака.

Источник: Ракурс


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