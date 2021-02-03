Каналы Медведчука финансирует компания из ОРДЛО — СБУ

https://racurs.ua/n149895-kanaly-medvedchuka-finansiruet-kompaniya-iz-ordlo-sbu.html

Ракурс

Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащие нардепу от ОПЗЖ и «правой руке» Виктора Медведчука Тарасу Козаку, финансируются компанией ООО «Торговый дом «Донские угли», которая ведет свою деятельность на оккупированных территориях Донбасса.

Куратором ООО «Донские угли» является также кум Путина Медведчук. Правоохранители установили, что средства, полученные от осуществления противоправной деятельности должностными лицами ООО «Торговый дом «Донские угли» частично направляются на финансирование деструктивной деятельности телеканалов «112», ZIK и NewsOne, — пишет УП со ссылкой на собеседников в СНБО и СБУ.

Источники в СНБО и СБУ отметили, что каналы Медведчука систематически распространяют выгодные России нарративы в контексте легализации военной агрессии на Донбассе и легитимизации аннексии Крыма. Кроме этого, указанные СМИ дискредитируют внутреннюю и международную политику Украины.

Правоохранители подозревают, что представители «Донских углей» вместе с ГП «Торговый дом «Восточный Энерго-Альянс», «Министерством доходов и сборов ЛНР» и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины. Далее уголь с оккупированных территорий реализуется российским компаниям, а налоги идут в бюджет террористической ЛНР. Учитывая это, СБУ 2 февраля открыла уголовное производство по ст. 258−5 «финансирование терроризма».

Глава СБУ Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

Введение санкций — еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение, — отметил Баканов.

Он также заявил о существовании значительной разницы между «свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой».

Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины, — резюмировал Баканов.

Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.